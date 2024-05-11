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14:14, 11 мая 2024Россия

Обстрел ВСУ повредил линию электропередачи в Белгородской области

Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли поселок Красное в Белгородской области
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Красное в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Под обстрел ВСУ попал поселок Красное Шебекинского городского округа. Никто из мирных жителей не пострадал. Есть повреждение на линии электропередачи», — написал глава области.

Села Красное и Муром частично остались без света, добавил Гладков. По его словам, аварийные службы начнут ликвидировать последствия обстрела после согласования с Минобороны России.

В ночь на 11 мая над Белгородом и Белгородским районом сбили несколько воздушных целей противника при подлете к городу. Согласно предварительной информации, в результате попытки атаки пострадали восемь человек, сообщал Гладков.

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      Никита Абрамов
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