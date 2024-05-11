Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:34, 11 мая 2024Бывший СССР

Захарова заявила о замысле Киева по терактам в ДНР и ЛНР

Захарова: Киев приурочил серию терактов в ЛДНР к юбилею референдума 2014 года

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Официальный Киев приурочил серию варварских терактов против мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик (ЛДНР) к юбилею референдума о самоопределении Донбасса 2014 года. Об этом в комментарии на сайте дипломатического ведомства заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова .

По словам Захаровой, «эти референдумы всегда вызывали на Украине обреченные раздражение и ярость». «Поэтому к юбилею бандеровцы при поддержке США и ведомой ими западной фаланги цинично приурочили целую серию варварских террористических атак против мирного населения и гражданской инфраструктуры в республиках российского Донбасса», — объяснила высокопоставленный дипломат.

При этом она пообещала, что все причастные к злодеяниям «понесут неотвратимое наказание».

11 мая стало известно, что ВСУ нанесли удар по ресторану в Донецке. Глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что одна из американских ракет HIMARS попала в здание, в котором находилось заведение, а вторая повредила кровлю недостроя поблизости. Также известно, что украинские артиллеристы обстреляли город Ровенькое в ЛНР.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      Мишустин внес на рассмотрение Госдумы новый состав правительства

      Названы сбывающиеся сейчас пророчества Распутина

      Фаворита «Евровидения» дисквалифицировали в день финала конкурса. Он признавался в любви к России после начала СВО

      В России на подростка завели дело из-за фашистского приветствия

      В Харькове прокомментировали угрозу начала городских боев

      В Турции отреагировали на поступок постпреда Израиля на Генассамблее ООН

      Захарова заявила о замысле Киева по терактам в ДНР и ЛНР

      Нуланд оценила готовность Украины к мирным переговорам с Россией

      «Тенденция очень хорошая». ВСУ начали отступать в Харьковской области. Чего добилась армия России на этом направлении?

      Число пострадавших в результате удара ВСУ по ресторану в Донецке выросло

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше