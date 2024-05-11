Захарова заявила о замысле Киева по терактам в ДНР и ЛНР

Захарова: Киев приурочил серию терактов в ЛДНР к юбилею референдума 2014 года

Официальный Киев приурочил серию варварских терактов против мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик (ЛДНР) к юбилею референдума о самоопределении Донбасса 2014 года. Об этом в комментарии на сайте дипломатического ведомства заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова .

По словам Захаровой, «эти референдумы всегда вызывали на Украине обреченные раздражение и ярость». «Поэтому к юбилею бандеровцы при поддержке США и ведомой ими западной фаланги цинично приурочили целую серию варварских террористических атак против мирного населения и гражданской инфраструктуры в республиках российского Донбасса», — объяснила высокопоставленный дипломат.

При этом она пообещала, что все причастные к злодеяниям «понесут неотвратимое наказание».

11 мая стало известно, что ВСУ нанесли удар по ресторану в Донецке. Глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что одна из американских ракет HIMARS попала в здание, в котором находилось заведение, а вторая повредила кровлю недостроя поблизости. Также известно, что украинские артиллеристы обстреляли город Ровенькое в ЛНР.