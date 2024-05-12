12 мая: какой праздник сегодня отмечают в России и мире

12 мая отмечается День Луганской народной республики. Кроме того, во многих странах мира празднуют Международный день матери. Также в этом году на 12 мая выпала православная Антипасха. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках этого дня — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

День Луганской народной республики

12 мая жители Луганской народной республики отмечают главный праздник региона. Дата приурочена к годовщине провозглашения независимости республики на основании референдума, который прошел 11 мая 2014 года.

День Луганской народной республики — официальный праздник и выходной день для жителей региона. В 2024 году там проходят мероприятия, посвященные десятилетию провозглашения республики.

Праздники в мире

Международный день матери

Фото: Tamara Bellis / Unsplash

Международный день матери празднуют во второе воскресенье мая. В 2024 году он выпадает на 12 число.

День матери впервые отпраздновали в США в 1910 году. Инициатива принадлежит молодой американке Анне Джарвис. В течение нескольких лет она упортно рассылала письма в государственные учреждения США с призывом ввести День матери в стране. Таким образом Джарвис хотела почтить память своей покойной мамы, которая также была активисткой.

В итоге старания Анны Джарвис увенчались успехом: штат Вирджиния первым признал торжество, к 1914 году День матери начали отмечать по всей стране, а потом праздник стал популярен во всем мире.

Международный день медицинской сестры

Международный день медицинской сестры отмечают ежегодно 12 мая. Праздник учредил Международный совет медсестер в 1971 году. Дата приурочена к дню рождения первой в мире сестры милосердия — англичанки Флоренс Найтингейл.

В России Международный день медицинской сестры начали отмечать в 1990-х. Сегодня поздравления с профессиональным праздником принимают все средние и младшие медицинские работники — фельдшеры, акушерки, лаборанты.

Какие еще праздники отмечают в мире 12 мая

Международный день охраны здоровья растений;

День предотвращения синдрома хронической усталости;

Мeждунapoдный дeнь ocвeдoмленнocти o xpoничecкиx иммунoлoгичecкиx и нeвpoлoгичecкиx зaбoлeвaнияx;

Дeнь ocвeдoмленнocти o фибромиалгии .

Какой церковный праздник сегодня

Антипасха

Первое воскресенье после Пасхи называется Антипасхой. В 2024 году она выпадает на 12 мая. Праздник считается продолжением Пасхи и пасхальной седмицы. Также его называют Фоминым воскресеньем — в память об апостоле Фоме, для которого Пасха наступила на неделю позже, чем для всех остальных.

Согласно преданию, когда Иисус вернулся к своим ученикам после воскрешения, один из апостолов по имени Фома не присутствовал при встрече. Позже он не поверил словам о том, что Христос воскрес.

Так появилось выражение «Фома неверующий». Людей, которые отказываются во что-либо верить без доказательств сравнивают именно с апостолом Фомой

В следующее воскресенье Иисус снова навестил своих учеников и показал Фоме свои раны от распятия. Тогда апостол, наконец, поверил в воскресение и разделил пасхальную радость со всеми.

День памяти Мемнона Чудотворца

Предание гласит, что Мемнон Чудотворец, настоятель православного монастыря в Египте, посвятил всю свою жизнь духовному совершенствованию. За молитвенные подвиги и праведную жизнь он был награжден даром чудотворения и способностью видеть будущее.

Так, согласно житию, святой молитвой открыл источник воды в египетской пустыне и отогнал саранчу, губившую урожай. Терпевшие кораблекрушения спасались, призвав чудотворца на помощь. Считается, что даже после кончины Мемнона Чудотворца достаточно лишь призвать его имя, чтобы отвести беду.

Какие еще церковные праздники отмечают 12 мая

День памяти мучеников Диодора и Родопиана;

День памяти девяти мучеников Кизических: Феогнида, Руфа, Антипатра, Феостиха, Артемы, Магна, Феодота, Фавмасия и Филимона;

День памяти святителя Василия Острожского,;

День памяти преподобного Нектария Оптинского.

Приметы на 12 мая

Если день 12 мая жаркий, то к концу месяца похолодает;

Если в этот день идет дождь с грозой — солнце не появится еще несколько дней;

Звездная ночь предвещает богатый урожай;

Если 12 мая летает много майских жуков — стоит ждать засуху в ближайшее время.

Кто родился 12 мая

Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / Globallookpress.com

Алина Кабаева — российская спортсменка, общественный и политический деятель. Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, двукратная чемпионка мира, пятикратная чемпионка Европы и шестикратная чемпионка России.

В 2001 году Алина Кабаева вступила в партию «Единая Россия», с 2005-го по 2007-й была членом Общественной палаты РФ. В настоящее время возглавляет совет директоров холдинга «Национальная Медиа Группа»

Британский политик, премьер-министр Великобритании Риши Сунак родился 12 мая 1980 года. Имеет пакистанские корни, является первым темнокожим главой правительства страны. Также Риши Сунак — лидер Консервативной партии Великобритании. В прошлом занимал посты главного секретаря и канцлера казначейства.

Кто еще родился 12 мая