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06:30, 12 мая 2024Наука и техника

Предсказано обнаружение экзотических черных дыр

Physical Review D: предсказано обнаружение экзотических черных дыр

Изображение: NASA's Goddard Space Flight Center / phys.org

Ученые предсказали, что Космический телескоп «Нэнси Грейс Роман» будет способен обнаружить экзотический класс легких черных дыр — гипотетических объектов, которые до сих пор не были обнаружены. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Physical Review D.

Считается, что первичные черные дыры образовались в результате коллапса плотных сгустков материи спустя несколько мгновений после Большого взрыва. В момент своего рождения Вселенная пережила короткую, но интенсивную фазу, известную как инфляция, когда пространство расширялось быстрее скорости света. В этих особых условиях области, которые были более плотными, чем их окружение, могли коллапсировать, образуя первичные черные дыры малой массы.

Хотя модели показывают, что самые маленькие черные дыры должны испариться до того, как Вселенная достигнет своего нынешнего возраста, те, у кого масса аналогична земной, могут существовать до сих пор.

Обнаружение первичных черных дыр позволило бы больше узнать об очень ранней Вселенной и позволило бы с большой уверенностью утверждать, что ранний период инфляции действительно имел место. Эти объекты также могут составлять некоторый процент темной материи.

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      Александр Еникеев
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