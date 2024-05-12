Число погибших при обрушении дома в Белгороде возросло

МЧС сообщило, что число жертв при обрушении дома в Белгороде возросло до 5

Число погибших при обрушении дома в Белгороде, в который попали фрагменты украинского снаряда, возросло. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

По состоянию на 18:25 по московскому времени спасатели извлекли из-под завалов тела пятерых человек. В то же время информацию о жертвах сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его данным, спасатели извлекли из-под завалов тела трех человек.

В Минобороны России сообщили, что фрагменты одной из сбитых ракет тактического ракетного комплекса «Точка-У» повредили дом в Белгороде. В результате фрагмент снаряда попал в жилой дом, где полностью обрушился подъезд с первого по десятый этаж.