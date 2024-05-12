Доллару предрекли ослабление из-за санкций

Экономист Рубин: положение доллара может пошатнуться из-за санкционного просчета

Положение доллара как мировой резервной валюты может пошатнуться из-за просчета Вашингтона при введении санкций против Москвы. Такое мнение высказал американский экономист Джефф Рубин, слова которого приводят «Известия».

Меры, принятые Соединенными Штатами в отношении РФ, и заморозка значительной части валютных резервов страны должны были нанести значительный удар по экономике России, напомнил Рубин. Однако ситуация сложилась иначе: введенные ограничения поставили под угрозу доминирующее положение доллара в качестве мировой нефтяной валюты, отметил он.

В дальнейшем возможны и другие последствия, например рост инфляции на Западе, полагает Рубин.

Ранее аналитики предсказали ослабление рубля. Как следует из консенсус-прогноза «Известий», российская валюта к осени может снизиться до 91-95 рублей за доллар. К такому положению дел может привести ужесточение санкций, а также прочие геополитические риски, допустили аналитики. Среди факторов, позитивно влияющих на российскую валюту, они назвали увеличение цен на нефть и жесткую политику регулятора.