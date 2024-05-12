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07:18, 12 мая 2024Россия

Около 30 человек пострадали при обстреле Белгорода

Гладков: после обстрела Белгорода два человека находятся в тяжелом состоянии

Около 30 человек пострадали при обстреле Белгорода. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Двое пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии. В настоящее время медики все делают для того, чтобы спасти их жизни.

«После вечернего массированного обстрела у нас пострадало 29 человек, 12, получив амбулаторную помощь, уже находятся дома, 17 человек находятся в больнице, один из них – ребенок», — сообщил Гладков.

Ранее ВСУ атаковали село Гора-Подол в Белгородской области. По словам Гладкова, при обстреле были повреждены линии электропередачи, без света остались села Козинка, Глотово, Заречье и Безымено, однако никто из жителей не пострадал.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Марина Совина
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