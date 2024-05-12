Гладков рассказал о последствиях обстрела ВСУ Белгорода

Губернатор Гладков: в Белгороде из-за обстрела ВСУ пострадали более 300 квартир

В результате обстрела Белгорода Вооруженными силами Украины (ВСУ) пострадали более 300 квартир в 85 домах. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на своей странице в социальной сети «Вконтакте».

По его словам, также пострадали 14 зданий предприятий и четыре ИЖС.

«Пострадало несколько социальных объектов, в том числе объектов здравоохранения. Самые тяжелые последствия – это спортивный комплекс «Сирень», но восстановительные работы максимально быстро уже начнем, все для этого есть: специалисты, опыт, средства. Надеемся, что быстро все восстановим», — написал Гладков.

Всего в результате обстрелов пострадали 29 человек. Из них 17, в том числе один ребенок, остаются в больнице. Две женщины находятся в крайне тяжелом состоянии, за их жизнь борются врачи.

Ранее Гладков сообщил, что 28 взрослых и один ребенок получили осколочные ранения различных частей тела, они доставлены в медучреждения.