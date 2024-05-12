Гладков пообещал заслуженное наказание для атаковавших Белгородскую область

Гладков: атаковавшие Белгородскую область враги получат заслуженное наказание

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе онлайн-трансляции в своем Telegram-канале рассказал, что лично доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации в Белгороде после обстрелов, пообещав, что атаковавшие регион враги получат заслуженное наказание.

«Президенту я лично сегодня докладывал… И меры для того, чтобы те враги, которые допускают гибель и издевательства над нашим населением получили заслуженное наказание, эти меры уже предпринимаются», — заявил он.

В воскресенье Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. В результате обрушился подъезд жилого дома по улице Щорса. По данным Минобороны РФ, дом повредили фрагменты одной из ракет тактического ракетного комплекса «Точка-У».