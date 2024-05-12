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00:11, 12 мая 2024Наука и техника

Изучено крупнейшее шаровое скопление

В Индийской астрономической обсерватории изучили крупнейшее шаровое скопление

Изображение: Ferro et al., 2024 / phys.org

Астрономы изучили галактическое шаровое скопление, известное как NGC 2419 и расположенное на расстоянии около 300 тысяч световых лет от Земли. Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов arXiv.

Ранее считалось, что NGC 2419 имеет радиус 260 световых лет, массу около 900 000 солнечных масс и абсолютную звездную величину -9,42. Для нового наблюдения за этим скоплением был использован телескоп Индийской астрономической обсерватории и данные из Data Release 3 (DR3), полученные спутником Gaia, что позволило уточнить параметры шарового скопления.

Ученым удалось получить фотометрию для 1107 точечных источников в NGC 2419. Кривые блеска включают 74 известных переменных звезды в скоплении, и на основе этих данных астрономы построили диаграмму цветовой величины (CMD). Оказалось, что скопление охватывает расстояния до примерно 456 световых лет, что делает его одним из крупнейших объектов своего рода.

На основе кривых блеска переменных звезд типа RR Лиры в NGC 2419 авторы работы оценили среднюю металличность и расстояние до скопления. Было обнаружено, что NGC 2419 имеет металличность примерно -1,89 и находится на расстоянии примерно 270-281 тысячи световых лет от нас.

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      Александр Еникеев
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