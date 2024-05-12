Иностранцы вдвое реже стали покупать недвижимость в Анталье

Sözcü: иностранцы вдвое сократили покупку недвижимости в Анталье

В первом квартале 2024 года иностранцы вдвое сократили приобретение недвижимости в Анталье (год к году). Об этом сообщает турецкая газета Sözcü со ссылкой на кадастровую статистику.

С 2022 года потоки иностранцев в страну росли. Тогда зарубежные граждане приобрели на данном курорте 22 тысячи единиц недвижимости, из которых большая часть (17,4 тысячи домов и квартир) была куплена россиянами. В прошлом году этот показатель уменьшился до 12,9 тысячи, при этом граждане РФ все еще преобладали среди остальных покупателей.

В текущем году падение продолжилось. Зарубежные граждане купили в Анталье 2,2 тысячи объектов (на 48 процентов меньше показателей аналогичного периода 2023-го). Из них 1,6 тысячи приобретений пришлось на россиян.

Издание объясняет снижение интереса увеличением стоимости квартир, продуктов и сервисных услуг. Высокая стоимость жизни перестала перекрывать наличие других преимуществ, таких как возможность получения гражданства или вида на жительство (ВНЖ).

Ранее стало известно, что Турция расширила перечень документов для продления ВНЖ. Этот список пополнился адресом национальной системы электронного оповещения UETS. Для его получения необходимо подать заявление в отделения почты. Иностранцам, имеющим электронную подпись, доступно получение UETS онлайн на специальном сайте.