Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:42, 2 апреля 2024Путешествия

Турция расширила перечень документов для продления ВНЖ

МВД Турции расширило список документов для продления ВНЖ

Фото: Hannah McKay / Reuters

С 15 апреля в Турции расширится перечень документов, необходимых для продления вида на жительство (ВНЖ). Об этом сообщило Управление по делам миграции МВД республики.

Теперь в список включили адрес национальной системы электронного оповещения UETS. Получить его можно, обратившись с заявлением в отделения почты. Там потребуется паспорт, действующий ВНЖ, номер телефона и электронная почта. Иностранцы, у которых есть электронная подпись, могут получить UETS онлайн на сайте etebligat.gov.tr.

Материалы по теме:
Болгария начнет выдавать россиянам шенген. Почему местные скучают по русским и что они готовы предложить туристам?
Болгария начнет выдавать россиянам шенген.Почему местные скучают по русским и что они готовы предложить туристам?
1 апреля 2024
Куда поехать на майские праздники в 2024 году? Лучшие направления в России и за границей
Куда поехать на майские праздники в 2024 году?Лучшие направления в России и за границей
29 марта 2024

Осенью 2023 года Турция изменила требования к ВНЖ при покупке недвижимости. Порог стоимости жилья, которое позволяет получить разрешение на проживание в стране, подняли до 200 тысяч долларов.

В результате россияне заняли первое место по спросу на недвижимость в Турции среди иностранцев, купив 10,5 тысячи объектов. По прогнозу аналитиков, такая ситуация сохранится и в 2024-м.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ сообщила о попытке ввезти в Россию крупную партию взрывчатки. 27 самодельных бомб были спрятаны в иконы

      Инстасамка обвинила Лободу в копировании Анны Asti

      В России высказались об ответе на удары беспилотников по Татарстану

      Женщина отравила беременную коллегу в попытке помешать ей уйти в декрет

      СКР расследует преступления ВСУ против жителей трех регионов России

      Москвичи лишились снега раньше срока

      Объяснена аномально жаркая погода

      Врач раскрыла доступные каждому способы сохранить молодость

      43-летняя Жизель Бюндхен показала фигуру в откровенном купальнике

      Слепаков избавился от последнего бизнеса в России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше