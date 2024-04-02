Турция расширила перечень документов для продления ВНЖ

МВД Турции расширило список документов для продления ВНЖ

С 15 апреля в Турции расширится перечень документов, необходимых для продления вида на жительство (ВНЖ). Об этом сообщило Управление по делам миграции МВД республики.

Теперь в список включили адрес национальной системы электронного оповещения UETS. Получить его можно, обратившись с заявлением в отделения почты. Там потребуется паспорт, действующий ВНЖ, номер телефона и электронная почта. Иностранцы, у которых есть электронная подпись, могут получить UETS онлайн на сайте etebligat.gov.tr.

Осенью 2023 года Турция изменила требования к ВНЖ при покупке недвижимости. Порог стоимости жилья, которое позволяет получить разрешение на проживание в стране, подняли до 200 тысяч долларов.

В результате россияне заняли первое место по спросу на недвижимость в Турции среди иностранцев, купив 10,5 тысячи объектов. По прогнозу аналитиков, такая ситуация сохранится и в 2024-м.