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09:40, 12 мая 2024Россия

В Госдуму поступили кандидатуры вице-премьеров и министров в составе кабмина

В ГД рассмотрят кандидатуры для утверждения на посты вице-премьеров и министров

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Кандидатуры на должности вице-премьеров и министров российского правительства поступили в Государственную Думу. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

В частности, депутатам предстоит утвердить на должности первого заместителя председателя правительства, заместителей председателя кабмина, а также федеральных министров за исключением силового блока.

Обсуждение кандидатур пройдет в воскресенье, 12 мая, на расширенных заседаниях думских комитетов. Каждый из кандидатов должен представить программу основных направлений своей деятельности. По итогам обсуждения комитеты направят свои заключения в совет Госдумы.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина премьер-министром России. Также стало известно, что кандидатуру Мишустина на пост премьера поддержали 375 депутатов Госдумы. Против этого назначения не выступил ни один из российских парламентариев. В то же время 57 депутатов воздержались от голосования.

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