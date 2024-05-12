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17:34, 12 мая 2024Россия

Комитеты Госдумы поддержали всех кандидатов в правительство России

Комитеты ГД поддержали всех кандидатов на посты вице-премьеров и министров

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Профильные комитеты Государственной Думы поддержали всех кандидатов на посты вице-премьеров и министров в новое правительство России. Об этом сообщил первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков, его цитирует РИА Новости.

«Все кандидатуры получили поддержку со стороны депутатов», — сказал парламентарий.

11 мая премьер-министр Михаил Мишустин внес на рассмотрение в Госдуму новый состав правительства России. Кандидатуры выдвинутых вице-премьеров Госдума рассмотрит 13 мая, а кандидатуры министров — на день позже, 14 мая. Мишустин внес на рассмотрение предложения по новому составу кабмина в соответствии с Конституцией и Федеральным законом «О правительстве Российской Федерации».

Часть министров, которые лично подчиняются президенту (главы МВД, МЧС, Минобороны, МИД и Минюста), будет избрана позднее. По их кандидатурам президент должен проконсультироваться с верхней палатой парламента — Советом Федерации.

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      Анастасия Шейкина
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