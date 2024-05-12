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13:42, 12 мая 2024Экономика

Косово отказалось от сербского динара

Politika: с 13 мая Косово сможет использовать только одну наличную валюту — евро

Фото: Valdrin Xhemaj / Reuters

В Косово подошел к концу переходный период, в рамках которого региону необходимо было отказаться от использования сербского динара. Об этом пишет издание Politika.

С понедельника, 13 мая, республика сможет использовать только одну наличную валюту — евро. В течение переходного периода в отношении граждан не применяли ограничивающие меры, но рассказывали им о правилах применения наличных средств.

Банки, чьи филиалы представлены в Косово, были осведомлены о правилах открытия новых отделений на севере края. После 12 мая наличные расчеты необходимо будет проводить лишь в европейской валюте, пояснил банк Косово.

Прочие валюты жители края смогут использовать для сохранения наличных средств, хранить их на счетах в банках и совершать с их помощью международные платежи.

В начале прошлого года Центробанк проинформировал о том, что с 18 января 2023 года он станет устанавливать официальные курсы рубля к девяти иностранным валютам. В их числе российский регулятор назвал и сербский динар. Речь идет о валютах основных контрагентов или партнеров по внешней торговле, уточнил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

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      Лилиана Набиуллина
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