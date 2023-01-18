Появление в России официальных курсов новых валют объяснили

Экономист Беляев объяснил установление ЦБ официальных курсов новых валют расчетами в них

Установление официальных курсов рубля по отношению к новым иностранным валютам необходимо России, поскольку значительная часть внешнеэкономических интересов перемещается в сторону Востока и Азии, объяснил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. В беседе с «Лентой.ру» он рассказал о том, какую пользу это принесет стране и россиянам.

Ранее Банк России сообщил о том, что с 18 января начнет устанавливать официальные курсы рубля к девяти иностранным валютам: дирхаму ОАЭ, таиландскому бату, вьетнамскому донгу, сербскому динару, новозеландскому доллару, грузинскому лари, индонезийской рупии, египетскому фунту и катарскому риалу.

Экономист отметил, что это валюты наших основных контрагентов или тех, с кем ведется внешняя торговля или куда направлены турпотоки. По его словам, установление их курса необходимо для того, чтобы можно было осуществлять внешнеэкономические операции по расчетам.

Понятно, что мы все больше переходим на расчеты в национальных валютах и будет возрастать потребность в том, чтобы продавать избыток этих валют или приобретать эти валюты, когда надо будет ими рассчитываться. Причем это как для тех, кто ведет внешнеэкономические сделки, так и для тех, кто занимается туризмом Михаил Беляев экономист

Официальный курс данных валют по отношению к рублю также может быть полезен для людей, которые собираются путешествовать или осуществлять какие-то переводы, поделился аналитик. «У человека есть какие-то частные сделки, интересы с этими странами, и ему нужна эта валюта — должно быть понимание, по какому курсу все это дело осуществлять и в чем выгоднее и удобнее, чтобы не через какие-то третьи валюты, а напрямую через национальные», — уточнил он.

Экономист также указал, что некоторые могут найти для себя интерес в игре на разнице курса, то есть использовании валют как инвестиционного инструмента для размещения своих сбережений. Однако усомнился в эффективности подобного рода операций.

Ранее в январе Минфин и ЦБ объявили о начале продаж валюты по новому бюджетному правилу. Согласно новому механизму, Минфин будет рассчитывать базовый уровень нефтегазовых доходов за месяц. В случае, если Россия получит доходы больше прогнозируемого уровня, то излишки ЦБ направит на покупку дружественной валюты, чтобы затем зачислить ее в резервы. Если доходы окажутся меньше, то на валюту из Фонда национального благосостояния будут покупать рубли.

