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08:26, 12 мая 2024Бывший СССР

Макрона сравнили с ежом

Рогов: Макрон щетинится как еж при мысли о России
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон при мысли о России щетинится как еж. Слова Рогова приводит РИА Новости.

Рогов прокомментировал высказывания Макрона о России и сравнил французского президента с ежом.

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«Вспоминается строчка из песни Высоцкого: "он то плакал, то смеялся, то щетинился как еж". Это про Макрона. То он собирается воевать с Россией, то твердит всем о миротворческой миссии Франции», — отметил он.

По мнению Рогова, Макрон пытается проводить многовекторную политику, но он, видимо, так и не определился, кем ему лучше быть — красивым или умным.

Ранее Макрон обещал усилить поддержку Украины. Он подчеркнул, что вмешательство в конфликт России и Украины возможно, если «россияне зайдут слишком далеко». «Европа должна быть готова к тому, чтобы их сдержать», — отметил политик.

Кроме того, Макрон вновь допустил отправку войск на Украину. При этом он выразил надежду, что подобные меры не потребуются.

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      Марина Совина
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