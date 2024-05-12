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21:07, 12 мая 2024Россия

ВС России пресекли попытку ВСУ атаковать Белгород

Минобороны: ПВО пресекла атаку ВСУ с применением РСЗО «Ольха» и RM-70 «Вампир»
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Российские военные пресекли попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить террористическую атаку на жилые кварталы города Белгорода, об этом Минобороны РФ сообщило в Telegram.

Как отметили в ведомстве, украинские войска хотели нанести удар с применением реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ольха» и RM-70 «Вампир».

«С 19:50 до 20:40 по московскому времени пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку на жилые кварталы города Белгорода», — подчеркнули в министерстве.

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 12 реактивных снарядов РСЗО «Вампир» и два реактивных снаряда РСЗО «Ольха».

12 мая вследствие атаки ВСУ на Белгород в многоэтажный жилой дом попал снаряд. Следственный комитет (СК) России по факту обстрела населенного пункта возбудил уголовное дело о теракте.

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      Марина Совина
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