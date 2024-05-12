Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:33, 12 мая 2024Россия

Московские медики помогут пострадавшим в Белгороде

Собянин сообщил, что московские врачи помогут пострадавшим в Белгороде

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Московские врачи помогут оказывать первую помощь пострадавшим в результате обрушения жилой многоэтажки в Белгороде. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Мэр Москвы осудил атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявив, что украинская армия целилась именно в жилой дом. Собянин отметил, что московские медики будут помогать белгородским коллегам и оказывать помощь раненым.

«Скорейшего выздоровления и сил пострадавшим», — написал Собянин в блоге.

Утром в воскресенье, 12 мая, в Белгороде произошло обрушение целого подъезда жилого дома. В него попали обломки ракеты, запущенной со стороны Украины. Под завалами оказались люди. На место происшествия прибыл губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Снаряд ВСУ попал в жилой дом в Белгороде, обрушился целый подъезд. Под завалами остаются люди

      Очевидцы рассказали о криках пенсионера под завалами дома в Белгороде

      Тарасова раскритиковала идею назначения Дегтярева новым министром спорта

      В Белгороде раздались звуки сильных взрывов

      В США предупредили о последствиях размещения американских военных на Украине

      Американцы негативно высказались о тратах на помощь Украине

      Кандидатуру Мантурова на пост первого вице-премьера России поддержали

      СРЗП отказалась поддержать 11 кандидатур Мишустина в новое правительство

      Московские медики помогут пострадавшим в Белгороде

      Водитель упавшего в реку в Петербурге автобуса рассказал о проблеме с тормозами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше