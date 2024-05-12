Московские медики помогут пострадавшим в Белгороде

Собянин сообщил, что московские врачи помогут пострадавшим в Белгороде

Московские врачи помогут оказывать первую помощь пострадавшим в результате обрушения жилой многоэтажки в Белгороде. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Мэр Москвы осудил атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявив, что украинская армия целилась именно в жилой дом. Собянин отметил, что московские медики будут помогать белгородским коллегам и оказывать помощь раненым.

«Скорейшего выздоровления и сил пострадавшим», — написал Собянин в блоге.

Утром в воскресенье, 12 мая, в Белгороде произошло обрушение целого подъезда жилого дома. В него попали обломки ракеты, запущенной со стороны Украины. Под завалами оказались люди. На место происшествия прибыл губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.