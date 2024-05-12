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05:34, 12 мая 2024Наука и техника

Опровергнут популярный миф о Бетховене

Clinical Chemistry: опровергнут миф о фатальном отравлении Бетховена свинцом

Фото: Egmont Strigl / imagebroker.com / Globallookpress.com

Ученые опровергли популярный миф, согласно которому Бетховен отравился чрезвычайно высокой дозой свинца. Результаты исследования опубликованы в журнале Clinical Chemistry.

В 2000 году специалисты проанализировали прядь волос, которая, как считалось, принадлежала Бетховену, и выявили чрезвычайно высокий уровень свинца, что стало поводом утверждать, что отравление тяжелым металлом вызвало фатальные проблемы для здоровья композитора. Однако дальнейшие исследования показали, что волосы принадлежали женщине.

В 2023 году ученым удалось обнаружить несколько прядей волос, которые действительно принадлежали Бетховену, что было доказано на основе секвенирования генома. Две пряди — обозначенные как Бермана и Хальма-Тайера — были проанализированы на наличие токсинов, в том числе свинца, с использованием масс-спектрометрии.

В пряди Бермана концентрация свинца в 64 раза превышала норму, а в пряди Хальма-Тайера — в 95 раз. Исходя из этого, исследователи смогли оценить, что концентрация свинца в крови Бетховена составляла от 69 до 71 микрограмм на децилитр. Это в несколько раз превышает нормальный уровень свинца в крови для взрослых, но недостаточно высоко, чтобы считаться единственной причиной раннего ухода из жизни.

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      Александр Еникеев
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