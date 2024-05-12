Названа дата рассмотрения кандидатур на посты министров и вице-премьеров

Комитеты ГД рассмотрят кандидатуры на посты министров и вице-премьеров 12 мая

Комитеты Государственной Думы рассмотрят кандидатуры на посты вице-премьеров и министров 12 мая. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на спикера парламента Вячеслава Володина.

Расширенные заседания комитетов пройдут с 12:00 до 18:00. Кандидаты должны будут предоставить программу своей деятельности, после чего заключения будут направлены на Совет Госдумы.

Заседания будут проходить в открытом формате. В них примут участие представители органов исполнительной власти России по видеосвязи.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина премьер-министром России. Также стало известно, что кандидатуру Мишустина на пост премьера поддержали 375 депутатов Госдумы. Против этого назначения не выступил ни один из российских парламентариев. В то же время 57 депутатов воздержались от голосования.