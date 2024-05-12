Названо количество пострадавших при обрушении подъезда в Белгороде

Минимум десять человек пострадали при обрушении подъезда в Белгороде

Минимум десять человек пострадали при обрушении подъезда жилого дома в Белгороде. Такое количество называет Telegram-канал Mash.

Источник также сообщает, что всех жителей здания сейчас эвакуируют, поскольку есть угроза обрушения всего дома. Под завалами могут находиться люди.

Ранее стало известно, что в Белгороде обрушилась часть жилого дома. На опубликованном в сети снимке видно обрушившийся подъезд с первого по десятый этаж. Как сообщает Telegram-канал Жесть Белгород утверждает, что обрушение произошло после того, как в дом попал снаряд.