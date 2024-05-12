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03:15, 12 мая 2024Путешествия

Некоторым россиянам запретят выезд за границу из-за ремонта

Адвокат Кудерко: из-за незаконной перепланировки могут запретить покидать страну

Фото: Oksana the King / Business Online / Global Look Press

Незаконная перепланировка жилой площади может привести к тому, что собственнику запретят выезд за границу. Об этом заявила адвокат Елена Кудерко в беседе с агентством «Прайм».

По ее словам, закон об исполнительном производстве позволяет в том числе запрет на выезд из страны. При этом зачастую должники узнают об этом лишь при прохождении таможенного контроля.

«Коварство этой меры в том, что о ее наложении должник может не знать, если не получил на руки постановление пристава», — подчеркнула Кудерко.

Адвокат отметила, что речь идет не только о финансовой задолженности, но и о так называемом безденежном долге. К нему относятся действия, которые гражданин должен сделать, в том числе вернуть квартиру в первоначальное состояние, то есть отменить признанную незаконной перепланировку.

Ранее российские туристы стали массово жаловаться на невозможность выехать за границу из-за ошибок в загранпаспортах.

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      Евгений Силаев
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