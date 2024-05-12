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00:31, 12 мая 2024Россия

Опасность атаки БПЛА объявили в российском регионе

Губернатор Старовойт: в Курской области объявлена опасность атаки БПЛА
СюжетАтаки ВСУ на Курскую область

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

Опасность атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) объявлена в Курской области. Об этом сообщил глава российского региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — написал Старовойт.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в субботу, 11 мая, несколько раз атаковали Курскую область. По словам Старовойта, под обстрел попали поселок Теткино, села Коровянка, Гуево, Гордеевка и Николаево-Дарьино, а также хутор Кучеров, деревня Старая Николаевка и пункт пропуска «Суджа».

Ранее в Курской области в результате атаки дрона ВСУ пострадал житель города Суджа.

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      Евгений Силаев
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