Патрушев оценил влияние заморозков в России на урожаи

Патрушев: заморозки не помешают получить урожаи, нужные для продбезопасности РФ

Заморозки и сложные погодные условия в России не повлияют на урожаи в стране, заявил кандидат на должность вице-премьера Дмитрий Патрушев на заседании комитета Госдумы по аграрным вопросам. Его слова приводит РИА Новости.

«В 2024 году, даже несмотря на сложные погодные условия, несмотря на заморозки в отдельных регионах, мы можем получить урожаи, которые нам необходимы для обеспечения нашей продовольственной безопасности», — сказал он.

По его словам, аналогичная ситуация складывается и в сфере животноводства, рыболовства и продукции переработки. Такая обстановка дает России возможность насытить внутренний рынок и продолжить исполнять экспортные обязательства.

Патрушев назвал сложившуюся благоприятную обстановку результатом стабильной господдержки агропромышленного комплекса и работы аграриев.

Ранее Bloomberg писал, что заморозки, с которыми в мае столкнулись многие регионы России, вызвали взлет фьючерсов на пшеницу на Чикагской товарной бирже (англ. Chicago Mercantile Exchange). Стоимость злакового зерна увеличилась до максимумов августа 2023