Патрушев оценил влияние заморозков в России на урожаи
Заморозки и сложные погодные условия в России не повлияют на урожаи в стране, заявил кандидат на должность вице-премьера Дмитрий Патрушев на заседании комитета Госдумы по аграрным вопросам. Его слова приводит РИА Новости.
«В 2024 году, даже несмотря на сложные погодные условия, несмотря на заморозки в отдельных регионах, мы можем получить урожаи, которые нам необходимы для обеспечения нашей продовольственной безопасности», — сказал он.
По его словам, аналогичная ситуация складывается и в сфере животноводства, рыболовства и продукции переработки. Такая обстановка дает России возможность насытить внутренний рынок и продолжить исполнять экспортные обязательства.
Патрушев назвал сложившуюся благоприятную обстановку результатом стабильной господдержки агропромышленного комплекса и работы аграриев.
Ранее Bloomberg писал, что заморозки, с которыми в мае столкнулись многие регионы России, вызвали взлет фьючерсов на пшеницу на Чикагской товарной бирже (англ. Chicago Mercantile Exchange). Стоимость злакового зерна увеличилась до максимумов августа 2023