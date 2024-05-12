Рогов заявил об улучшении положения российских войск на одном направлении
Рогов: армия России улучшила положение на времевском направлении
Армия России улучшила положение на времевском направлении. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, пишет РИА Новости.
«Наши войска улучшили позиции по переднему краю и продвинулись немного вперед», — сказал он.
При этом потери противника составили несколько десятков человек, подчеркнул Рогов.
Ранее российские войска заняли пять населенных пунктов в Харьковской области. Участие в установлении контроля над ними принимали военнослужащие группировки войск «Север».