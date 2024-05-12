Рогов заявил об улучшении положения российских войск на одном направлении

Рогов: армия России улучшила положение на времевском направлении

Армия России улучшила положение на времевском направлении. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, пишет РИА Новости.

«Наши войска улучшили позиции по переднему краю и продвинулись немного вперед», — сказал он.

При этом потери противника составили несколько десятков человек, подчеркнул Рогов.

Ранее российские войска заняли пять населенных пунктов в Харьковской области. Участие в установлении контроля над ними принимали военнослужащие группировки войск «Север».