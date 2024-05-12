Россиянам посоветовали убрать некоторые растения с подоконников

Флорист Агеенко: комнатные растения летом нужно убрать с подоконника

Летом ряд комнатных растений нужно убрать с подоконников в укромные места. Такой совет дала мастер-флорист Серафима Агеенко в беседе с радио Sputnik.

По ее словам, многие комнатные растения страдают от солнечных лучей. У них могут появиться ожоги, а листва рискует пожелтеть.

«Например, с яркого солнца однозначно надо убирать орхидеи. Чтобы понять, насколько растению комфортно под солнечными лучами, надо смотреть на листву: если она начинает желтеть, на ней появляются ожоги, то, конечно, надо убрать цветок в более тенистое место, без прямых солнечных лучей», — рассказала Агеенко.

В свою очередь, фикус, драцена, а также папоротники и пальмовые растения любят тепло и свежий воздух. Летом их стоит перенести на балкон, где они будут чувствовать себя комфортно.

Ранее специалист по сельскому хозяйству Владимир Викулов посоветовал дачникам на время майских заморозков накрыть пленкой или банками высаженную в открытом грунте капусту.