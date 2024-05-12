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07:42, 12 мая 2024Россия

Шебекино остался без света после атаки БПЛА

Губернатор Гладков: город Шебекино и 4 села остались без света после атаки БПЛА

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

После атаки Шебекино украинским беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) город остался без света. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате атаки беспилотника никто из местных жителей не пострадал. В то же время, БПЛА повредил линию электропередачи. Из-за этого без света остались потребители в городе Шебекино, а также селах Графовка, Безлюдовка, Масловой Пристани, Новой Таволжанки.

«Аварийные службы приступят к переключению на резервные линии и устранению последствий в ближайшее время», — написал Гладков.

Ранее ракетная опасность была объявлена в Белгородской области, в городе Валуйки и Валуйском городском округе. «По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — призвали жителей в региональном МЧС.

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      Евгений Силаев
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