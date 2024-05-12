Стала известна судьба поврежденного от удара ВСУ дома в Белгороде

Вопрос о восстановлении дома в Белгороде будет решен после его обследования

Вопрос о восстановлении дома, поврежденного от удара Вооруженных сил Украины (ВСУ), будет решен после обследования здания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на комментарий исполняющего обязанности главы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирека Файзуллина.

Так, по его словам, сейчас идет обследование дома, после чего будет приниматься решение по остальным подъездам. Он отметил, что на данный момент люди эвакуированы из ветхого здания. «Никто без поддержки не останется», — пообещал глава ведомства.

12 мая Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. В ходе атаки один из снарядов попал в жилой многоквартирный дом на Харьковской горе, из-за чего в здании обрушился подъезд. В результате атаки пострадали около 20 человек. По факту обрушения возбуждено уголовное дело о теракте.