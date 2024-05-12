Украине предрекли дефолт из-за «нереальной» долговой нагрузки

Экс-премьер Украины Азаров: страну ждет дефолт при прекращении помощи Запада

Украина не сможет самостоятельно рассчитаться с долгами без сторонней помощи. Об этом сообщил бывший глава украинского правительства Николай Азаров, которого цитирует РИА Новости.

«Долговая нагрузка на то, что осталось от экономики Украины, — нереальная», — написал экс-премьер. По его словам, Киеву не удастся расплатиться по обязательствам, даже если он решится «людей ободрать до нитки».

Украину ждет дефолт, как только США и Евросоюз прекратят поддерживать правительство страны, продолжил Азаров. При этом восстановить промышленно-сырьевую базу будет невозможно в любом случае, добавил он.

Ранее на Украине заявили о сокращении рабочей силы на четверть с 2021 года. Половина выбывших граждан из числа трудоспособного населения пришлась на «внешних мигрантов». Также на показатели оказали влияние демографические потери и мобилизация.