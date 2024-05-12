Украине предрекли потерю армии в случае отказа от сдачи Харьковской области

NYT: Украина потеряет большую часть армии, если не сдаст Харьковскую область

Украина потеряет большую часть армии, если вместо сдачи Харьковской области решит удерживать регион. Об этом написал австрийский полковник в отставке Мик Райан в газете The New York Times.

По его мнению, в ближайшее время Вооруженные силы Украины (ВСУ) ждут «мрачные события». Райан подчеркнул, что попытки удержать область приведут к потере большей части армии.

Полковник отметил, что наступление российской армии на харьковском направлении стало самым масштабным. По мнению офицера, это может подорвать моральный дух ВСУ.

Наступление России на Харьков подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. Он не сумел ответить на вопрос, какие резервы российские войска готовы бросить в бой.