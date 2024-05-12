В ДНР назвали военными преступниками президентов Украины

Глава ДНР Пушилин назвал Зеленского и Порошенко военными преступниками

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин назвал президента Украины Владимира Зеленского и других представителей киевского режима военными преступниками. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

Спикер также причислил к военным преступникам бывшего президента Украины Петра Порошенко, отметив, что военные преступления не имеют срока давности.

Пушилин пояснил, что все вышеуказанные люди являются преступниками даже с позиции законодательства Украины, поскольку они нарушали конституцию. «Это коснулось практически всех тех, кто принимал те или иные решения, начиная от Турчинова, Авакова, Порошенко и прочих», — добавил глава ДНР.

Ранее в мае карточки бывшего и действующего президентов Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского попали в онлайн-базы розыска МВД России. По какой именно статье их разыскивают, не сообщалось, но представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что Зеленский и Порошенко разыскиваются в рамках расследований преступлений украинских властей. Позже из онлайн-базы розыска их карточки исчезли.