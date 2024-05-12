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06:59, 12 мая 2024Мир

В африканской стране построят проспект имени Кадырова

В Гвинее-Бисау построят проспект имени Ахмата-Хаджи Кадырова

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В городе Бисау — столице Гвинеи-Бисау — построят проспект имени Ахмата-Хаджи Кадырова. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Президент африканской республики Умару Сисоку Эмбало, который гостил в Грозном, заверил, что в Гвинеи-Бисау «будут использовать пример развития Чеченской Республики в своем государстве», отметил Кадыров.

Кроме того, представитель гвинейской делегации, прибывший в Чечню вместе с президентом страны, попросил 16-летнего сына главы региона Адама Кадырова преподать уроки стрельбы для гвинейских военных в РУС. Также начальника отдела обеспечения безопасности главы Чечни пригласили для совместных тренировок в Гвинею.

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      Юлия Мискевич
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