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04:59, 12 мая 2024Бывший СССР

В Харьковской области захватили бойца подразделения «Кракен»

РВ: ВС РФ захватили бойца подразделения «Кракен» в Харьковской области

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Во время наступления в Харьковской области российские военные захватили бойца националистического подразделения «Кракен» (запрещенная в России террористическая организация) Илью Гуда с позывным Комар. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны».

Отмечается, что в марте 2024 года он в составе «Русского добровольческого корпуса» (запрещенная в России террористическая организация) участвовал в нападении на Белгородскую область. Во время допроса он рассказал о своей группировке и деятельности Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее командир 2-го мотострелкового батальона 1486-го Ленинградского полка с позывным Змей рассказал о 28 днях в окружении на Берховском водохранилище в Донецкой народной республике (ДНР). Российский офицер добавил, что самые яркие эмоции он испытал, когда ВС РФ уничтожили подразделение «Кракен».

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      Евгений Силаев
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