В Крыму заявили об опасности для Европы из-за остатков ВСУ после окончания СВО

Смирнов: остатки ВСУ после конца СВО станут бандами и будут опасны для Европы

После окончания специальной военной операции (СВО) остатки Вооруженных сил Украины (ВСУ) превратятся в банды и будут представлять опасность для всей Европы, считает председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов. Его цитирует ТАСС.

«После окончания СВО остатки украинской армии превратятся в вооруженные до зубов банды, которые будут представлять угрозу не только для мирных жителей, но и для всей Европы», — сообщил он.

По мнению Смирнова, в связи с этим декриминализация на Украине после окончания СВО будет еще одной задачей, которую нужно решить. С этим может справиться только Россия и ее союзные силы, уверен он.

Ранее полковник в отставке Анатолий Матвийчук в разговоре с «Лентой.ру» рассказал о судьбе иностранных наемников ВСУ после окончания СВО. Иностранные граждане, участвующие в боевых действиях на стороне Украины, согласно российскому законодательству, — военные преступники со всеми вытекающими отсюда последствиями, подчеркнул специалист.