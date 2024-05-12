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06:45, 12 мая 2024Россия

В России выросло число брачных контрактов

«Известия»: число брачных контрактов в России за 2023 год выросло на 11%

Фото: Unsplash

Брачные контакты получают большую популярность год от года — рост интереса наблюдается у жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области, Татарстана, Краснодарского края. Об этом пишут «Известия».

Отмечается, что дополнительное удобство таким договорам добавила возможность заключать их дистанционно. В 2023 году заключили 119,4 тысячи брачных договоров — на 11 процентов больше по сравнению с 2022 годом. В первом квартале 2024 года в России было уже почти 23 тысячи брачных договоров.

10 апреля Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный против использования мигрантами фиктивных браков для легализации в России, который вводит двухлетний срок нахождения в браке для получения разрешения на временное проживание (РВП) в упрощенном порядке.

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      Юлия Мискевич
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