Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:49, 12 мая 2024Россия

В Совфеде пообещали ответить «киевским негодяям» за обстрел Белгорода

Сенатор Кастюкевич пообещал ответить «киевским негодяям» за обстрел Белгорода

Фото: Stringer / Reuters

Cенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич пообещал ответ Вооруженным силам Украины (ВСУ) за обстрел Белгорода, в результате которого частично обрушилась жилая многоэтажка. Соответствующий пост появился в Telegram-канале политика.

«При разборе завалов снова была объявлена ракетная опасность. И опять это почерк киевских негодяев — прицеливаются и бьют по мирным жителям. В общем, ответят они за эти действия. Искренние соболезнования пострадавшим», — высказался член Совфеда.

Кастюкевич связал обстрел ВСУ Белгорода с неудачами украинской армии в зоне проведения специальной военной операции. Он также отметил, что такие атаки спонсируются из налогов европейцев и американцев. «Если "там" думают, что это сойдет им с рук, то сильно ошибаются», — заключил он.

12 мая в Минобороны России сообщили, что фрагменты одной из сбитых ракет тактического ракетного комплекса «Точка-У» повредили дом в Белгороде. Фрагмент снаряда попал в жилой дом, где полностью обрушился подъезд с первого по десятый этаж.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Определено место запуска ракеты по дому в Белгороде. Украина могла вести обстрел региона в двух километрах от границы

      Стало известно о новых погибших после взрыва многоэтажки в Белгороде

      В Совфеде пообещали ответить «киевским негодяям» за обстрел Белгорода

      Украинский генерал заявил о сложностях с обороной из-за российских дронов

      Число жертв при частичном обрушении дома в Белгороде снова выросло

      В Курской области назначили нового главу региона

      США пообещали содействовать созданию угрозы в Крыму

      Власти Белгорода высказались об эвакуации

      В Санкт-Петербурге задержали топ-менеджера «Газпрома»

      Джокович рассказал о последствиях попадания бутылки в голову

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше