В Совфеде пообещали ответить «киевским негодяям» за обстрел Белгорода

Сенатор Кастюкевич пообещал ответить «киевским негодяям» за обстрел Белгорода

Cенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич пообещал ответ Вооруженным силам Украины (ВСУ) за обстрел Белгорода, в результате которого частично обрушилась жилая многоэтажка. Соответствующий пост появился в Telegram-канале политика.

«При разборе завалов снова была объявлена ракетная опасность. И опять это почерк киевских негодяев — прицеливаются и бьют по мирным жителям. В общем, ответят они за эти действия. Искренние соболезнования пострадавшим», — высказался член Совфеда.

Кастюкевич связал обстрел ВСУ Белгорода с неудачами украинской армии в зоне проведения специальной военной операции. Он также отметил, что такие атаки спонсируются из налогов европейцев и американцев. «Если "там" думают, что это сойдет им с рук, то сильно ошибаются», — заключил он.

12 мая в Минобороны России сообщили, что фрагменты одной из сбитых ракет тактического ракетного комплекса «Точка-У» повредили дом в Белгороде. Фрагмент снаряда попал в жилой дом, где полностью обрушился подъезд с первого по десятый этаж.

