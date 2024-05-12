В Сумах произошел взрыв

Украинские СМИ сообщили о звуке взрыва в Сумах

В городе Сумы в Сумской области был слышен звук взрыва. Об этом сообщил телеканал «Общественное» в Telegram.

«В Сумах слышен звук взрыва», — говорится в сообщении. В Сумской области, согласно онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины, звучит воздушная тревога.

Утром в воскресенье, 12 марта, на всей территории Украины звучала воздушная тревога.

Днем ранее, 11 мая, власти Сум рассказали о повреждениях инфраструктуры в результате взрыва. Официальный ресурс местных властей сообщил, что в субботу по городу был нанесен ракетный удар.