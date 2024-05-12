В Варшаве произошел крупный пожар в торговом центре

RMF24: крупный пожар в Варшаве прибыли тушить 180 человек

Крупный пожар в торговом центре в Варшаве бросились тушить 180 пожарных. Об этом сообщает местный телеканал RMF24.

Как уточнил главный командующий Государственной противопожарной службы, генерал Мариуш Фельтыновский, возгорание произошло на улице Марывильская, 44. По словам свидетелей, инцидент зафиксировали около трех часов ночи по местному времени, потушить пожар не могут до сих пор.

Пожарные предполагают, что огонь вспыхнул в нескольких местах и начал быстро распространяться из-за того, что внутри находилось много быстро воспламеняющихся материалов, таких как текстиль.

Еще до приезда бригады несколько человек пытались проникнуть в торговый центр, чтобы спасти свои товары. При этом, как утверждают очевидцы, противопожарные завесы не сработали.