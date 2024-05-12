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19:11, 12 мая 2024Россия

Власти Белгорода высказались об эвакуации

Мэрия Белгорода опровергла информацию об эвакуации жителей из города

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Власти Белгорода назвали фейком информацию о якобы подготовке к эвакуации людей из города на фоне обрушения жилой многоэтажки. Опровержение опубликовано в Telegram-канале мэрии города.

В посте сказано, что в интернете появился фейк, где губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявляет об эвакуации жителей. В администрации города пояснили, что злоумышленники попытались подделать голос губернатора и разослали запись по разным сообществам в сети.

«Отметим, что в последние дни в Белгородской области активизировались фейковые вбросы. Будьте бдительны, доверяйте официальным источникам информации», — говорится в посте.

12 мая в Минобороны России сообщили, что фрагменты одной из сбитых ракет тактического ракетного комплекса «Точка-У» повредили дом в Белгороде. Фрагмент снаряда попал в жилой дом, где полностью обрушился подъезд с первого по десятый этаж.

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