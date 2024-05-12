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23:25, 12 мая 2024Мир

Во Франции раскрыли последствия наступления России под Харьковом

Генерал Шованси: ВСУ ослабят участки фронта из-за наступления РФ под Харьковом

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Французский генерал Франсуа Шованси предположил, к каким последствиям для Вооруженных сил Украины (ВСУ) приведет наступление России в Харьковской области. Об этом он высказался в беседе с LCI, запись эфира опубликована на YouTube.

Шованси раскрыл последствия наступления России и подчеркнул, что ВСУ ослабят другие участки фронта, чтобы стянуть их под Харьков.

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«Украинцы будут вынуждены снимать подразделения с других мест, чтобы переместить их туда. Следовательно, это ослабит другие участки фронта», — отметил он.

Военный добавил, что боевые действия на северо-востоке заставят украинские силы перераспределять боеприпасы и расходовать их интенсивнее вне Донбасса.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский высказался о наступлении России на харьковском направлении. Он подтвердил, что в некоторых селах Харьковской области действительно идут бои.

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      Марина Совина
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