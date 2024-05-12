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11:31, 12 мая 2024Бывший СССР

Запорожское село Работино назвали могилой для ВСУ

Рогов назвал село Работино в Запорожской области могилой для ВСУ

Фото: Давид Нармания / РИА Новости

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов назвал Запорожское село Работино могилой для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, попытки наступления ВСУ на этом направлении оборачиваются провалом и огромными потерями для противника. Кроме того, он отметил, что враг больше не контролирует это село и оно полностью перешло в «серую» зону.

«Наши военные обернули врага в бегство. Он понес потери в живой силе и откатился назад», — уточнил Рогов и добавил, что киевские власти не считаются с жизнями своих солдат.

Ранее в в Минобороны России сообщили, что подразделения российской военной группировки «Днепр» отразили атаку соединения Вооруженных сил Украины (ВСУ) у населенного пункта Работино, и противник потерял до 50 человек личного состава.

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      Марк Успенский
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