Антикоррупционный суд Украины арестовал экс-заместителя секретаря СНБО

На Украине заочно арестовали бывшего заместителя секретаря СНБО Гладковского

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины заочно арестовал бывшего первого заместителя Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Об этом заявила Специализированная нтикоррупционная прокуратура (САП) Украины.

«13 мая 2024 года следственный судья ВАКС поддержал позицию прокурора САП и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему первому заместителю секретаря СНБО», — указано в сообщении ведомства. Обстоятельства дела совпадают с разбирательством в отношении экс-заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Отмечено, что бывший чиновник использовал полномочия и служебное положение для получения выгоды организации, в которой он имеет долю собственности. Ему грозит от трех до шести лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило в розыск бывшего первого заместителя секретаря СНБО Гладковского в середине апреля.

Уголовное дело против Гладковского возбудили еще в 2019 году. Суд отправил его в СИЗО, но позже он вышел под залог в сумме более 10 миллионов гривен (252 тысячи долларов по текущему курсу). После этого экс-чиновник не являлся на судебные заседания. По информации правоохранителей, он бежал за границу.