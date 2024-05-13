Экс-депутат Харькова оценил значение села Липцы для российской армии

Экс-депутат Харкова: взятие села Липцы позволит создать санитарную зону

Взятие российской армии села Липцы в Харьковской области поможет установить огневой контроль артиллерии над большой промзоной, заявил в комментарии URA.RU экс-депутат горсовета Харькова Константин Кеворкян.

По его словам, она является центром производства вооружений для ВСУ и размещения их кадровых частей. По мнению бывшего депутата, после взятия села будет возможно продвижение и создание санитарной зоны в северной части области. Взятие села Липцы и Волчанска поможет обезопасить российские города Белгород и Шебекино, заявил он.

При этом Кеворкян выразил мнение, что речь о штурме Харькова не идет, вместо этого российская армия пытается рассредоточить украинские силы по линии фронта.

Ранее в Киеве сообщили о сложном положении в Харьковской области. По словам главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского, обстановка на фронте является «обостренной». В данный момент ведутся бои в приграничных районах вдоль госграницы с Россией.