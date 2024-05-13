Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:19, 13 мая 2024Силовые структуры

Экс-министр транспорта Хакасии получил срок по делу о миллионной взятке

Экс-министру транспорта Хакасии дали восемь лет по делу о миллионной взятке

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В Республике Хакасия к восьми годам колонии строгого режима приговорили экс-министра транспорта и дорожного хозяйства региона, признанного виновным в получение взятки в крупном размере. Об этом в понедельник, 13 мая, «Ленте.ру» рассказала официальный представитель регионального управления следственного комитета России (СКР) Юлия Арбузова.

По данным следствия, с 13 августа по 2 сентября 2023 года чиновник получил взятку в один миллион рублей от директора подрядной организации за общее покровительство и содействие в принятии результатов и оплаты госконтрактов по ремонту автомобильных дорог республики.

Ранее в мае в Башкирии после поимки со взяткой суд арестовал бывшего министра транспорта и дорожного хозяйства республики Александра Клебанова.

Что думаешь? Оцени!
      Владимир Седов
      Обсудить
      Последние новости

      Казахстанского министра приговорили к 24 годам за убийство жены

      Тихановская связала с Украиной успех оппозиции в Белоруссии

      Молдавию обвинили в подготовке к войне с Россией и Приднестровьем

      В Польше разворовали выделенные на антироссийскую кампанию деньги

      Россиянам назвали способ сделать хлеб более полезным

      Защита Успенской назвала многомиллионный иск от Киркорова неуместным

      Тихановская рассказала о планах оппозиции в Белоруссии

      Глава МВД рассказал о выплате миллиардов пострадавшим от коррупции россиянам

      Зюганов увидел пользу в процедуре утверждения правительства и вспомнил Чубайса

      На Украине заявили о намерении продать часть госпредприятий Польше

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше