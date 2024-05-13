Экс-министр транспорта Хакасии получил срок по делу о миллионной взятке

Экс-министру транспорта Хакасии дали восемь лет по делу о миллионной взятке

В Республике Хакасия к восьми годам колонии строгого режима приговорили экс-министра транспорта и дорожного хозяйства региона, признанного виновным в получение взятки в крупном размере. Об этом в понедельник, 13 мая, «Ленте.ру» рассказала официальный представитель регионального управления следственного комитета России (СКР) Юлия Арбузова.

По данным следствия, с 13 августа по 2 сентября 2023 года чиновник получил взятку в один миллион рублей от директора подрядной организации за общее покровительство и содействие в принятии результатов и оплаты госконтрактов по ремонту автомобильных дорог республики.

Ранее в мае в Башкирии после поимки со взяткой суд арестовал бывшего министра транспорта и дорожного хозяйства республики Александра Клебанова.