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15:29, 8 мая 2024Силовые структуры

В российском регионе арестовали уволенного после поимки со взяткой министра

В Башкирии суд арестовал экс-министра транспорта республики Клебанова
Александр Клебанов

Александр Клебанов. Кадр: Telegram-канал Mash Batash

В Башкирии суд арестовал бывшего министра транспорта и дорожного хозяйства республики Александра Клебанова. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Клебанов проведет под стражей два месяца. Адвокат задержанного просил о домашнем аресте, но суд отказал. Бывший министр обвиняется в получении взятки в пять миллионов рублей.

7 мая глава Башкирии Радий Хабиров уволил Клебанова, уличенного в коррупции. Следователи задержали экс-министра и возбудили в отношении него уголовное дело. 8 мая мужчине предъявили обвинение.

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      Варвара Митина
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