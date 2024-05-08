В российском регионе арестовали уволенного после поимки со взяткой министра

В Башкирии суд арестовал экс-министра транспорта республики Клебанова

В Башкирии суд арестовал бывшего министра транспорта и дорожного хозяйства республики Александра Клебанова. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Клебанов проведет под стражей два месяца. Адвокат задержанного просил о домашнем аресте, но суд отказал. Бывший министр обвиняется в получении взятки в пять миллионов рублей.

7 мая глава Башкирии Радий Хабиров уволил Клебанова, уличенного в коррупции. Следователи задержали экс-министра и возбудили в отношении него уголовное дело. 8 мая мужчине предъявили обвинение.