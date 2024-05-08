Уволенному после поимки со взяткой российскому министру предъявили обвинение

СК предъявил обвинение во взяточничестве экс-главе Минтранса Башкирии Клебанову

Следователь предъявил обвинение во взяточничестве бывшему министру транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александру Клебанову. Об этом сообщает РИА Новости.

Экс-чиновнику инкриминируют получение взятки в особо крупном размере в мае 2023 года, когда он был членом совета директоров компании «Башкиравтодор». По версии следствия, Клебанов потребовал пять миллионов рублей от руководителей коммерческой организации, участвующей в реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» за общее покровительство и оплату выполненных работ по договорам с «Башкиравтодором».

7 мая сообщалось, что глава Республики Башкортостан Радий Хабиров уволил Клебанова, уличенного в коррупции. Следователи задержали экс-министра и возбудили против него уголовное дело.