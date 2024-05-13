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14:38, 13 мая 2024Экономика

Назван сменщик «Газпрома» на европейском рынке

Bloomberg: сменщиком «Газпрома» на европейском рынке стал норвежский Equinor

Фото: James Arthur Gekiere / Globallookpress.com

Стремление Европы максимально сократить закупки природного газа из России привело к тому, что на ее рынке формируется новая зависимость. На место «Газпрома» пришел норвежский Equinor, пишет Bloomberg.

Ранее российский трубопроводный монополист отвечал за 35 процентов всего потребляемого Европой газа, а теперь на долю его скандинавского сменщика приходится 30 процентов. Доля Equinor возросла именно в последние два года.

Норвегия в последние два года обогнала Россию и стала основным поставщиком в Европу, что, как отмечает издание, несет новые риски. С одной стороны, Осло с политической точки зрения видится гораздо более надежным партнером, чем Москва, но в то же время и перебои в поставках выглядят более опасными.

Из-за больших объемов добычи «Газпром» мог компенсировать аварии и плановые ремонты, а проблемы в Норвегии толкают цены на континенте вверх. Кроме того, пока норвежский газ обходится дороже российского, что связано с его безальтернативным положением до момента, когда новые проекты по сжижению газа в США и Катаре заработают в полную силу.

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Впрочем, отмечают авторы материала, Equinor собирается наращивать поставки на континент. Она увеличила производственные мощности, оптимизировала техническое обслуживание и завершила масштабные плановые ремонты. В результате экспорт газа европейским потребителям может стать рекордным, что положительно повлияет на цены.

Ранее «Газпром» сообщил, что в 2023 году по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) его убыток составил 629 миллиардов рублей, что стало неожиданностью для экспертов, ожидавших прибыль в районе 450 миллиардов. Основной проблемой компании стал именно газовый бизнес, принесший более триллиона рублей убытков. Такая ситуация для поставщика сложилась впервые в нынешнем веке.

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      Платон Щукин
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