Еще один московский суд запретил вакансии «только для славян»

В Москве суд признал вакансии «только для славян» запрещенными к распространению

Солнцевский районный суд Москвы признал вакансии «только для славян» запрещенными к распространению. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

В суде решили, что вакансии, которые находятся в открытом доступе и требуют от соискателей иметь славянскую внешность или принадлежать к славянам, противоречат основам правопорядка, нарушают интересы общества и государства, а действия лиц, разместивших такую информацию, можно считать противоправными и уголовно наказуемыми.

Ранее Дорогомиловский суд Москвы решил, что такие объявления являются дискриминацией.