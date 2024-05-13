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21:30, 13 мая 2024Бывший СССР

Генерал ВСУ назвал причину увольнения командующего ССО

Кривонос: командира ССО Лупанчука уволили из-за разгрома ВСУ на Тендровской косе

Фото: Pavlo Palamarchuk / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский уволил Сергея Лупанчука с должности командующего Сил специальных операций Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за разгрома россиянами элитного украинского спецназа на Тендровской косе в феврале. Такую причину назвал отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала «Прямой».

Он указал на «серьезный провал», который ВСУ потерпели на южном направлении. Произошедшее экс-генерал назвал мощным резонансом, который сработал против нового командующего и начальника штаба. Кроме того, Кривонос заявил, что командующий ССО не смог ничего добиться на этой должности, поскольку он не обладал достаточным опытом.

28 февраля сообщалось о ликвидации российскими войсками элитного отряда 73-го морского центра ССО ВСУ на Тендровской косе. Диверсанты пытались проникнуть на подконтрольную России территорию на лодках. Их обнаружили еще на подходе и при приближении к берегу встретили огнем из пулеметов и минометов.

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      Марина Совина
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